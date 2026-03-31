União e Tocantinópolis abrem, nesta quinta-feira (2), a decisão do Campeonato Tocantinense 2026. O primeiro capítulo da final acontece às 20h, no Estádio Mirandão, em Araguaína, e marca o 20º confronto na história entre os dois clubes. A partida é uma reedição da final de 2024, quando o União superou o Verdão do Norte e ficou com a taça.\nA venda de ingressos para o duelo de ida já começou. Os primeiros 500 torcedores podem adquirir os bilhetes pelo valor promocional de R$ 20. Após o esgotamento deste lote, as entradas custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).\nAraguaína perde e Tocantinópolis empata na estreia da Copa Verde\nAraguaína bate Primavera-MT e Tocantinópolis sofre revés diante do Anápolis na Copa Verde\nRibeirão se isola como estádio com mais finais no Tocantinense; veja ranking