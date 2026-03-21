União e Tocantinópolis vão decidir o título do Campeonato Tocantinense 2026, repetindo a final de 2024. As equipes garantiram vaga neste sábado (21), em confrontos marcados por emoção e reviravoltas.\nO União avançou após vencer o Gurupi nos pênaltis por 4 a 2, depois de derrota por 1 a 0 no tempo normal e empate em 2 a 2 no placar agregado — havia vencido a ida por 2 a 1. O retorno à final também marca a superação da polêmica envolvendo a escalação irregular que resultou na perda do título de 2025 no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), quando uma nova reta final foi disputada e o Araguaína ficou com a taça.\nMotoGP em Goiânia: Marc Marquez ultrapassa italiano no fim e vence corrida sprint\nAraguaína é o oitavo clube do Tocantins na Copa Verde; confira o retrospecto do estado\nJá o Tocantinópolis conquistou a classificação de forma dramática, diante do Capital, no estádio Ribeirão. Mesmo com a vantagem da ida, a equipe viu o adversário abrir 2 a 0, mas reagiu nos acréscimos do segundo tempo: Rômulo descontou aos 48 minutos, e “Neymar do Nordeste” marcou aos 51, garantindo o empate em 2 a 2 no agregado e a vaga na decisão.