A escalação irregular do União-TO, na 1ª fase Campeonato Tocantinense, custou caro. O time, que viria a ser campeão na sequência da competição e garantiria uma temporada cheia em 2026 (Copa do Brasil, Série D e Copa Verde), deve jogar a divisão de acesso na temporada seguinte. A escalação irregular levou o time aos tribunais. No dia 5 deste mês, a equipe foi julgada no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Além do rebaixamento, o União recebeu multa de R$ 10 mil. O clube deve recorrer na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça.\nA multa aplicada pode ser um dos menores problemas. O que deve impactar na realidade são as cotas de Copa do Basil e Série D. A participação na 1ª fase da Copa do Brasil garantiria a equipe cerca de R$ 900 mil. Além de R$ 458 mil (valor de 2025) pela participação na 1ª fase da Série D.