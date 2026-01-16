Publicação realizada horas antes do preparador físico morrer em acidente na BR-153. Hecton Alves é o homem à esquerda. (Hecton Alves/ Reprodução)\nO preparador físico da base do Águia de Marabá, Hecton Alves, de 33 anos, publicou o último post nas suas redes sociais falando sobre a derrota do time após a participação na Copinha em São Paulo (SP). A postagem foi feita poucas horas antes de ele morrer em um acidente na BR-153, em Santa Rita do Tocantins, região sul do estado.\nNa publicação, o preparador físico compartilhou uma foto com a legenda sobre a derrota do time: “Saímos da competição, mas não saímos derrotados. O placar diz uma coisa, mas a nossa trajetória diz outra. Cabeça erguida e orgulho de ser Águia de Marabá”.\nA batida aconteceu por volta das 19h25, no km 591 da rodovia BR-153. Em nota, o clube informou que o técnico Ronan Tyezzer Rodrigues da Silva, de 44 anos, sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento hospitalar.