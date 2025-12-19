A reta final do Campeonato Tocantinense 2025 começa a ser decidida neste fim de semana. A competição, considerada a última do calendário brasileiro, será refeita após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO – entenda abaixo. Com isso, a corte determinou a realização de uma semifinal e garantiu o Araguaína na final.\nNa semifinal, Tocantinópolis e Gurupi vão se enfrentar em dois jogos. A dupla abre a reta final da competição neste sábado, às 16h, no estádio Resendão, em Gurupi.\nJá o jogo de volta será no dia 24 - véspera de Natal. O Araguaína aguarda uma das duas equipes para a final. A ida será no dia 27 e a volta no dia 30 - véspera de Ano Novo.\nEntenda\nEm novo julgamento a corte reconheceu erro material no julgamento anterior e reduziu a perda de pontos de seis para três. Isso garantiu a permanência da equipe na elite estadual. A decisão também determina a realização de apenas uma semifinal, entre Tocantinópolis e Gurupi, com o Araguaína já classificado para a final