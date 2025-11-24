Com o desfecho da 38ª rodada da Série B de 2025, estão definidos os quatro clubes promovidos à Série A de 2026 e os quatro times rebaixados para a Série C. Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Remo disputarão a elite no ano que vem, enquanto Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu caíram para a 3ª Divisão.\nO Coritiba, que já tinha garantido matematicamente o acesso na rodada passada, venceu o Amazonas por 2 a 1, confirmou o 3º título da Série B e se isolou como o maior ganhador da competição. O Coxa voltará a disputar a Série A dois anos depois de cair pela última vez.\nJá o Athletico-PR confirmou o acesso, com uma vitória de 1 a 0 sobre o América-MG, e retornou à elite após ter sido rebaixado no ano passado. O Furacão ainda tinha remotas chances de título e fez a sua parte, mas o rival Coritiba também fez a dele e terminou o campeonato três pontos na frente.