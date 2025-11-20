Flamengo e Palmeiras tropeçaram na rodada, mas seguem protagonizando o principal duelo do Campeonato Brasileiro de 2025. Alternando a liderança rodada a rodada, a dupla nivela a disputa por cima. Em números, a briga entre cariocas e paulistas já fez história nos pontos corridos.\nPOSSÍVEIS RECORDES\nÉ matematicamente impossível que Flamengo (71) e Palmeiras (69) quebrem o recorde de maior número de pontos em uma edição de pontos corridos do Brasileirão. A marca de 90, do próprio Rubro-Negro, em 2019, é inalcançável com quatro rodadas para o fim da edição.\nApesar disso, é bem provável que cariocas, ou paulistas, se tornem o melhor segundo colocado da história. O recorde é do Santos, também em 2019, com 74 pontos.\nÉ possível também que a dupla conquiste a terceira melhor campanha dos pontos corridos, que pertence a Corinthians (81, em 2015), Palmeiras (81, em 2022). No total, o Rubro-Negro pode chegar a 83. O Alviverde atinge 81 se vencer os jogos restantes.