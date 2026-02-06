O Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins (TJD-TO) agendou, para a próxima segunda-feira (9), às 19 horas, o julgamento de 12 processos que envolvem clubes, jogadores e integrantes de comissões técnicas. As sessões serão conduzidas pela Segunda Comissão Disciplinar do órgão.\nAs equipes do Gurupi e do Palmas serão julgadas com fundamento no artigo 191-III do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e no artigo 21 do Regulamento Específico da Competição (REC). As denúncias tratam do descumprimento do regulamento e da falta de pagamento das taxas de arbitragem. As multas previstas variam de R$ 100 a R$ 100 mil. No caso do Gurupi, o processo refere-se à semifinal do Tocantinense 2025, enquanto a situação do Palmas está ligada ao confronto contra o União, pela 2ª rodada do torneio atual.