O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, de 44 anos, se tornou, nesta quinta-feira (11), o primeiro brasileiro a apitar uma abertura de Copa de Mundo. Na vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca, na Cidade do México, a atuação do árbitro, natural de Teresina de Goiás, teve três expulsões e comunicação com o público de mais de 80 mil pessoas em inglês após revisão no VAR.\nJuntamente com o goiano, estiveram os assistentes brasileiros Bruno Pires, que também integra o quadro de arbitragem da Federação Goiana de Futebol (FGF), e Bruno Boschilia.\nO presidente da Comissão de Arbitragem da FGF, Júlio César Motta, descreveu a atuação de Wilton como excelente.\n“Os dois lances de DOGSO (em português: negar uma oportunidade clara de gol) foram perfeitos. Nesses lances, são observados os quatro ‘D’: distância até a meta, domínio ou possibilidade de domínio da bola, defensores (número e posição) e direção da jogada. Foi uma arbitragem de alto nível, com muita entrega e excelente controle de jogo”, avaliou.