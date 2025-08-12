O Campeonato Tocantinense da 2ª Divisão está previsto para iniciar na segunda quinzena de setembro e, até está terça-feira (12), apenas três equipes manifestaram interesse em participar da competição. O campeão e o vice do torneio garantem acesso à Primeira Divisão do Tocantinense em 2026.\nAté a última atualização desta reportagem apenas Palmas FC, Interporto e Araguaia tinham enviado a carta de adesão à Federação Tocantinense de Futebol (FTF). O prazo para inscrição encerra nesta quarta-feira (13).\nDorival tem quadro preocupante com desfalques importantes no Corinthians\nTécnico exalta Fla líder sem precisar brincar de gato e rato no Brasileiro\nOs interessados em participar devem enviar a carta de adesão ao e-mail ftf@ftf.org.br ou procurar a sede da Federação na quadra 1.204 Sul, antiga Arse 121, QI 07, Alameda 11, Lote 23A, em Palmas.