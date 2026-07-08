-brunno faria silencio (1.3430117)\nO treinador de futebol Brunno Santos Faria, de 23 anos, que foi morto a tiros em uma confraternização realizada em um espaço de eventos, em Goiânia, é lembrado pela Associação Esportiva Ovel como um exemplo de dedicação ao esporte. Antes da partida da semifinal da categoria Sub-14, o clube pediu um minuto de silêncio em sua memória (veja o vídeo acima).\nFez parte da nossa história, deixando sua marca não apenas como profissional e atleta, mas como um exemplo de dedicação, caráter e amor ao esporte", afirmou a associação.\nPai de Neymar pede para o filho continuar no futebol\nMorte de treinador de futebol causa comoção em Goiânia\nGol, discussão e lágrimas: Neymar se despede das Copas após queda do Brasil\nEnteda o caso\nO crime aconteceu na noite de domingo (6), no Setor Gentil Meireles. De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontaram que, após um desentendimento envolvendo um indivíduo que deixou o local, ocupantes de um veículo retornaram cerca de 30 minutos depois e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção ao portão do estabelecimento.