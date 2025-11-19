Torcedores do Goiás se preparam para viajar para Belém nos próximos dias e esperam retornar para Goiânia com o acesso à Série A na bagagem. A equipe goiana terá o apoio de cerca de 1,5 mil esmeraldinos no estádio Mangueirão, no próximo domingo (23), na partida diante do Remo, pela última e decisiva rodada da Série B.\nUma dificuldade enfrentada por torcedores do Goiás é em relação aos custos de uma viagem de última hora para Belém, no Pará.\nA cidade é sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) e recebeu cerca de 50 mil pessoas, entre diplomatas, líderes, ativistas, cientistas e empresários. Por causa do evento, houve aumento de preços de passagens aéreas e hospedagens, por exemplo. Além disso, passagens para finais de semanas compradas em cima da hora costumam ser mais caras.