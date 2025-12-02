Um homem de 39 anos que vestia a camisa do Flamengo foi agredido na entrada do prédio em que mora, em Brasília, por dois torcedores do Palmeiras.\nO incidente aconteceu na madrugada do último domingo (30), algumas horas depois da conquista do título da Libertadores pelo Flamengo. A vítima tinha assistido à final em um bar e estava em uma área comum, na portaria do prédio, quando foi atacada.\nApós o ataque, o homem procurou a 3ª Delegacia de Polícia de Brasília. A vítima relatou à polícia que sofreu golpes no rosto, cotoveladas e um chute no peito que o fez rolar por seis degraus em um lance de escada.\nSegunda Divisão: Gabriel Viana, do Guaraí, marca e se isola na artilharia\nFelipe Fraga chega à última etapa da Stock Car com chances de título\nA filha do homem também foi agredida durante a confusão. Isso aconteceu enquanto testemunhas tentavam segurar os agressores -o que só funcionou após duas tentativas.