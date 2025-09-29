A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) confirmou, nesta segunda-feira (29), a desistência do Tocantins EC da divisão de acesso.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Tocantins de Miracema desiste da Segundona e pede cancelamento do rebaixamento\nO clube protocolou a saída na última quinta-feira (25). A diretoria do Tocantins alegou falta de condições fianceiras para a participação no torneio. Com a saída, a equipe receberá um gancho inferiror em relação a anos anteriores.\nAraguaína regulariza goleiro, ex-Icasa-CE; jogador é o 6º reforço da equipe no BID\nDecisão do STJD altera rumos do Estadual e o futuro do União\nIsso acontece porque a FTF atualizou o artigo 70 do Estatuto sobre desistência. Com a atualização, as categorias de base deixaram de ser penalizadas. Além disso, a punição, que antes gerava multa e gancho de dois anos, passou para 18 meses (um ano e seis meses).