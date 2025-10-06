Com a mudança no formato da Copa do Brasil, o Tocantins ganhou mais uma vaga na competição nacional. O estado, porém, ainda não tem nenhum representante confirmado. Dois dos representantes sairão do Estadual, que será refeito após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), quanto à terceira vaga, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) ainda não se manifestou sobre como será preenchida.\nDuas vagas da Copa do Brasil 2026 são destinadas ao campeão e vice do Tocantinense. Contudo, o Tocantins ficou sem representantes nas competições nacionais após a corte nacional julgar e punir o União-TO, o então campeão, por escalação irregular no estadual. A decisão tirou o título Tocantinense de 2025 e rebaixou a equipe. Além disso, foi determinado uma nova semifinal.\nJá a terceira vaga foi adquirida devido à posição do Tocantins no Ranking Nacional de Federações (RNF). A Federação ainda não definiu como a vaga será preenchida.