Tocantinópolis e Araguaína voltam a se enfrentar no jogo da final do Tocantinense 2025, nesta terça-feira (30), às 16h, no Ribeirão, em Tocantinópolis. A competição foi retomada após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO — entenda o caso abaixo.\nNa partida de ida da final, o Araguaína venceu por 2 a 1, e joga pelo empate para ficar com a taça após 15 anos da última conquista. Já o Tocantinópolis precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Vitória por dois gols ou mais garante o heptacampeonato.\nPalmeiras encaminha contratação de ex-volante do Atlético-GO\nJorge Jesus elogia, mas diz que Flamengo deste ano não superou time de 2019\nTransmissão: Equipe Show de Bola e TEC TV\nTocantinópolis x Araguaína