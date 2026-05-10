O Tocantinópolis buscou uma virada heroica após sair atrás no placar e venceu a Tuna Luso neste domingo (10), pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto ocorreu no Estádio Municipal Augusto Corrêa.\nA equipe paraense abriu vantagem no primeiro tempo com gols de Jayme, aos 21 minutos, e Douglas, aos 41. Contudo, o Tocantinópolis reagiu na etapa final: Rômulo diminuiu aos 36, Daelson empatou de letra aos 41 e, já nos acréscimos, aos 46 minutos, Hitalo sacramentou a virada após puxar contra-ataque e tabelar com Rômulo.\nArsenal bate West Ham, amplia vantagem sobre City e vê título mais próximo\nPresidente do Atlético-GO defende treinador e valoriza vitória: "Agora nós entramos no campeonato"\nTocantinense Sub-20 começa com goleada do União e vitória do Batalhão; confira\nCom o resultado positivo, o Verdão do Norte assumiu a quinta posição na tabela, somando seis pontos. A pontuação é a mesma da Tuna Luso, que ocupa o quarto lugar devido aos critérios de desempate no saldo de gols.