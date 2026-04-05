Tocantinópolis vira sobre o União no Ribeirão e conquista o heptacampeonato estadual (Antoniel Silva /TV Anhanguera)\nO Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) reafirmou sua hegemonia no futebol regional ao conquistar, neste domingo (5), o seu sétimo título do Campeonato Tocantinense. Em uma final eletrizante disputada no Estádio Ribeirão, o Verdão do Norte venceu o União de Araguaína por 2 a 1. A vitória veio de virada, após o time visitante abrir o placar com Thalysson Coimbra. O herói da tarde foi o atacante Rômulo, autor dos dois gols que garantiram o troféu.\nA partida começou com estratégias bem definidas. O União apostou em uma postura reativa, fechando os espaços e buscando o contra-ataque. A tática surtiu efeito inicial quando Thalysson Coimbra, em jogada individual, balançou as redes. No entanto, a vantagem não intimidou o Tocantinópolis, que passou a atacar de forma mais eficiente, explorando o oportunismo de seu setor ofensivo.