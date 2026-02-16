O Tocantinópolis venceu o Palmas por 1 a 0 na tarde deste domingo (15), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Tocantinense 2026. O confronto, realizado no Estádio Nilton Santos, garantiu ao Verdão do Norte a classificação antecipada para a próxima fase da competição estadual. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Daniel, aos 16 minutos do primeiro tempo.\nA etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio e por erros de passe de ambos os lados. O Palmas teve a primeira oportunidade aos 12 minutos, com uma finalização perigosa de Danielzinho. No entanto, o placar foi aberto pelo Tocantinópolis quatro minutos depois: após roubar a bola e driblar a marcação, o zagueiro Daniel finalizou com precisão para fazer 1 a 0.\nTJD-TO pune Gurupi e Palmas e aplica ganchos de até 4 jogos\nEstádio Nilton Santos volta a ter público no Estadual, mas jogo da Copa do Brasil ainda é incerto