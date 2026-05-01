Mesmo atuando fora de casa, o Tocantinópolis ficou no empate em 1 a 1 com o Porto Vitória, nesta quarta-feira (29), resultado que encerrou sua campanha na Copa Verde com a quinta posição no grupo Centro-Oeste B. O Verdão do Norte agora soma sete partidas seguidas sem vitória.\nO último triunfo do time aconteceu na final do Campeonato Tocantinense 2026, quando venceu o União por 2 a 1, no dia 5 de abril. Desde então, a equipe disputou sete jogos — quatro pela Série D e três pela Copa Verde — somando quatro empates e três derrotas.\nAraguaína e Tocantinópolis tropeçam na rodada final e dão adeus à Copa Verde\nPlanalto vence o Tiradentes-PA e avança à 2ª fase da Copa do Brasil Feminina\nTécnico espera superação do Atlético-GO contra o invicto Gama\nSob o comando de Jairo Nascimento, o Tocantinópolis acumulou empates diante de Águia de Marabá (2 a 2), Atlético-GO (0 a 0), Imperatriz (1 a 1) e Porto Vitória (1 a 1). Já as derrotas vieram contra Gama (2 a 1), Trem (1 a 0) e Oratório (3 a 0).