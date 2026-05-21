O Tocantinópolis iniciou, na manhã desta quinta-feira (21), a logística de viagem rumo ao Amapá, onde terá um desafio decisivo pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Verdão do Norte enfrenta o Trem neste sábado (23), às 16h, com a possibilidade de contar com um reforço importante no setor ofensivo: o atacante Samuel, que foi desfalque na última partida, está de volta aos relacionados.\nAtualmente, o time ocupa a quinta posição do Grupo A5, somando nove pontos. A pontuação é a mesma do terceiro e do quarto colocados da chave, mas a equipe tocantinense fica atrás nos critérios de desempate, especificamente no saldo de gols.\nDa 2ª divisão de Portugal para a Copa: clube comemora convocação de jogador; vídeo\nPalmas deve R$ 305 mil à União; Gurupi e Capital têm dívidas menores\nSantos pede anulação de jogo contra o Coritiba por substituição de Neymar