A 3ª rodada da Copa Verde não foi favorável aos representantes do Tocantins na noite desta quarta-feira (8). Enquanto o Tocantinópolis foi derrotado em casa pelo Gama por 2 a 1, no Estádio Ribeirão, o Araguaína não saiu do 0 a 0 com o Capital, no Estádio Mirandão.\nCom os resultados, o Tocantinópolis segue na lanterna do Grupo Centro-Oeste B, enquanto o Araguaína tenta buscar fôlego no Grupo Centro-Oeste A.\nTocantinópolis vence União por 2 a 1 e conquista sétima taça do Tocantinense\nLibertadores inicia fase de grupos com brasileiros e argentinos na briga por hegemonia\nTocantinópolis e Araguaína entram em campo pela 3ª rodada da Copa Verde\nVirada candanga em Tocantinópolis\nNo Estádio Ribeirão, o Tocantinópolis (TO) saiu na frente aos 33 minutos do primeiro tempo com gol de Rogério. O Verdão do Norte segurou a vantagem até o intervalo, mas sofreu a pressão do Gama na etapa final. Kennedy empatou para a equipe do Distrito Federal aos 18 minutos e Ramon decretou a virada aos 31. O resultado mantém o Tocantinópolis com apenas um ponto, enquanto o Gama lidera a chave com nove.