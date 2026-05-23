O Tocantinópolis perdeu para o Trem-AP por 4 a 1 e se complicou no Grupo A5. As equipes se enfrentaram neste sábado (23), no Amapá, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Já o Trem carimbou a vaga na 2ª fase.\nO Trem abriu o placar com Gotinha, mas Rômulo deixou tudo igual. Em seguida, o Trem voltou a ficar à frente com Mauro, que também marcou o terceiro gol. Gotinha fechou a goleada.\nDa 2ª divisão de Portugal para a Copa: clube comemora convocação de jogador; vídeo\nPalmas deve R$ 305 mil à União; Gurupi e Capital têm dívidas menores\nSantos pede anulação de jogo contra o Coritiba por substituição de Neymar\nCom a vitória, o time amapaense chegou aos 17 pontos e encaminhou a classificação, restando duas rodadas para o fim desta fase. Por outro lado, o Tocantinópolis segue com nove pontos.