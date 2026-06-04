O Tocantinópolis enfrenta um cenário crítico para o seu último compromisso na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Além das chances remotas de classificação, a equipe comandada pelo técnico Jairo Nascimento lida com um desmonte no elenco e soma, até o momento, oito desfalques confirmados para o duelo decisivo.\nNesta terça-feira (2), o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF formalizou as rescisões contratuais do zagueiro Ramos e do lateral e atacante Rodriguinho. O setor defensivo é o mais afetado: os zagueiros Willian Goiano e Arthur estão suspensos e não jogam.\nAncelotti testa seleção brasileira com três no meio e Igor Thiago\nLeila Pereira diz que poderá comprar um clube após deixar presidência do Palmeiras\nPaquetá relembra acusação sobre apostas: 'Era difícil dar um sorriso'