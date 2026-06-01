O Tocantinópolis sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Águia de Marabá no último sábado (30), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Com o resultado negativo, as chances de classificação da equipe tocantinense tornaram-se remotas. O Jornal do Tocantins apurou que o elenco já sofreu baixas significativas nas últimas semanas.\nDeixaram o clube o goleiro Luciano, o zagueiro João Pedro, o lateral Adriel e o atacante Rogério, conhecido como “Neymar do Nordeste”. Em relação ao zagueiro, o atleta foi liberado para dar sequência ao tratamento de uma lesão em sua residência.\nSeleção brasileira goleia o Panamá em despedida da torcida no Maracanã\nJoão Fonseca faz jogo sólido, vence Ruud e avança às quartas em Roland Garros\nAraguaína garante vaga antecipada no mata-mata da Série D mesmo com derrota