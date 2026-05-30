O Tocantinópolis sofreu uma derrota dura na tarde deste sábado (30) ao ser batido pelo Águia de Marabá por 3 a 1, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). O gol do Verdão foi marcado por Hitalo, enquanto Diogo Carlos e Alex, duas vezes, marcaram para os donos da casa.\nO confronto, válido pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, complicou as pretensões da equipe tocantinense, que segue fora da zona de classificação, ocupando o quinto lugar do Grupo A5. Enquanto o TEC estaciona na tabela, o time paraense assumiu a liderança da chave.\nFlamengo supera desfalques, vence Coritiba e seca Palmeiras antes da Copa do Mundo\nCBF confirma Neymar com a camisa 10 na Copa; Matheus Cunha fica com a 9\nCom gols no 2º tempo, Atlético-GO e Goiás empatam no Accioly\nO jogo\nA partida começou equilibrada, mas um erro individual custou caro ao Tocantinópolis logo aos 12 minutos. Após uma cobrança de escanteio a favor do Verdão, o Águia armou um contra-ataque rápido. O goleiro Gatti saiu da área para tentar interceptar, mas errou o tempo da bola, deixando o caminho livre para Alex abrir o placar para os donos da casa.