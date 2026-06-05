Apesar de enfrentar um desmanche em seu elenco na reta final da primeira fase, o Tocantinópolis segue com chances matemáticas de classificação para a 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Para avançar na competição, o time tocantinense terá de superar não apenas o Oratório, mas também contar com uma combinação específica de resultados envolvendo o Imperatriz.\nO clube atravessa um momento delicado fora das quatro linhas. Com o término de contratos de grande parte do grupo na última quarta-feira (3) e a baixa probabilidade de avanço, a diretoria optou por não renovar os vínculos. Como resultado, o técnico Jairo Nascimento terá apenas 13 atletas à disposição para o próximo confronto.\nCom estádio Olímpico indisponível, Goiânia jogará Divisão de Acesso em Aparecida de Goiânia; veja tabela