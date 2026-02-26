O Tocantinópolis é o primeiro e único clube até o momento a assegurar classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Tocantinense 2026. Líder isolado, o Verdão do Norte garantiu a ponta da tabela após derrotar o Gurupi na sexta rodada, o que lhe dá o direito de decidir a vaga na final em seus domínios. No entanto, o confronto da última rodada da primeira fase contra o Capital carrega um objetivo estratégico: a classificação para a Copa do Brasil de 2027.\nNos pênaltis, Interporto é eliminado da Copa do Brasil Sub-17 pelo IAPE\nTocantinópolis anuncia Rogério, o 'Neymar do Nordeste', para fase decisiva do Tocantinense 2026\nAraguaína anuncia volta de Léo Goiano e reforços para a reta final do Estadual\nO alviverde pode carimbar o passaporte para o torneio nacional de forma antecipada caso vença o Capital, no sábado (7), às 16h. A oportunidade surge devido às mudanças implementadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2025, que ampliou o número de participantes da Copa do Brasil de 92 para 126 clubes. Com a expansão, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) recebeu o direito de indicar mais um representante via campeonato estadual.