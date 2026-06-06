O Tocantinópolis encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Série D com uma goleada expressiva por 7 a 1 sobre o Oratório, em partida disputada no estádio Ribeirão. Apesar da vitória na última rodada da fase de grupos, o Verdão do Norte não conseguiu a classificação para o mata-mata da competição.\nPara avançar, o time tocantinense precisava de uma combinação de resultados: além de vencer seu compromisso, dependia de uma derrota do Imperatriz para a Tuna Luso e de uma redução considerável na diferença do saldo de gols. Contudo, o Imperatriz venceu a equipe paraense por 4 a 0, frustrando os planos do TEC.\nO Tocantinópolis enfrentou desafios antes mesmo do apito inicial. A equipe entrou em campo com apenas 13 jogadores disponíveis, reflexo do encerramento de contratos de parte do elenco e da decisão da diretoria de não renovar todos os vínculos nesta reta final.