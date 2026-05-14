Embalado pela primeira vitória conquistada no Campeonato Brasileiro da Série D de 2026, o Tocantinópolis volta a campo neste sábado (16). O Verdão do Norte enfrenta o Imperatriz, às 16 horas, no Estádio Ribeirão, em duelo direto pela zona de classificação do Grupo A5. Apesar do clima de otimismo após o último triunfo, o técnico Jairo Nascimento precisa lidar com um departamento médico lotado para formatar a equipe titular.\nAo todo, o time tocantinense terá pelo menos 10 desfalques para encarar o Cavalo de Aço. Estão entregues aos cuidados médicos os zagueiros Daniel e João Pedro, o lateral Bruno, os volantes Alemão e Henrique, além dos atacantes Murilo, Rogério, Samuel, Pedrinho e Luquinhas. A extensa lista de baixas obriga a comissão técnica a buscar soluções caseiras para manter a competitividade do elenco.