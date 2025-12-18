O Tocantinópolis encara neste sábado, às 16h, o Gurupi no jogo de ida da semifinal do Campeonato Tocantinense 2025. A competição será refeita após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO – entenda o caso abaixo.\nA delegação embarca com destino a Gurupi na manhã desta quinta-feira. A saída de Tocantinópolis (TO) está prevista para as 8h. A equipe fará um treino pela manhã no Resendão, em Gurupi.\nGurupi e Tocantinópolis voltam a se encontrar em uma semifinal pela quarta vez na história. Com expectativa de ir à final, o técnico Júnior Amorim afirmou ao ge que, apesar do curto período de preparação, o Verdão chega competitivo na busca pela vaga.\n- Acredito que serão dois jogos muito difíceis nas semifinais. Montamos um grupo jovem, mas com qualidade. Com pouco tempo de trabalho, mas acredito que o Tocantinópolis será muito competitivo. Competitividade é uma marca das minhas equipes - afirmou.