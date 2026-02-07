Tocantinópolis e União venceram em casa, enquanto Capital e Palmas empataram, na 4ª rodada do Campeonato Tocantinense 2026, disputada neste sábado (7). No Ribeirão, o Tocantinópolis bateu o Araguaína por 1 a 0, e o União bateu o Bela Vista por 3 a 0. Já o Capital ficou no 1 a 1 com o Gurupi, e o Palmas empatou em 0 a 0 com o Guaraí.\nTribunal de Justiça Desportiva julga 12 casos do Tocantinense na segunda-feira\nAraguaína volta à Copa do Brasil após 16 anos em busca de avanço inédito\nOs jogos\nEm Palmas, no Nilton Santos, o Capital recebeu o Gurupi e ficou no 1 a 1. Souza abriu o placar para o Gurupi, e Pedro Testa deixou tudo igual. Com o empate, o Capital foi aos cinco pontos no G-4, enquanto o Gurupi foi aos sete dentro da zona de classificação.\nEm Guaraí, no Delfinão, o time da casa recebeu o Palmas no duelo pela luta contra o rebaixamento. O confronto terminou em um tímido 0 a 0. Com o ponto somado e com o revés do Bela Vista, o Palmas deixou a zona perigosa, já o Guaraí foi aos dois pontos e segue por lá.