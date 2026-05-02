O Tocantinópolis empatou por 1 a 1 com a Tuna Luso, neste sábado (2), no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO), e segue sem vencer na Série D. O duelo foi válido pela 5ª rodada da competição.
A Tuna Luso abriu o placar com Luna, em cobrança de pênalti. O Tocantinópolis empatou também em bola parada, com Renan em cobrança de falta. Com o resultado, o Verdão segue na última colocação do Grupo A5, agora com três pontos. A Tuna chegou aos seis na classificação da chave.
Com o empate, o Tocantinópolis chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vitória. O último triunfo da equipe foi na final do Campeonato Tocantinense 2026, quando venceu o União por 2 a 1, no dia 5 de abril. Desde então, foram oito partidas — cinco pela Série D e três pela Copa Verde — com cinco empates e três derrotas.