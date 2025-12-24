Tocantinópolis e Gurupi decidem nesta quarta-feira (24) o segundo semifinalista do Campeonato tocantinense 2025. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, o TEC agora precisa apenas de um empate, jogando em casa, para garantir a vaga na decisão.\nA partida será às 15h45 no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO).\nPara seguir sonhando com a taça, o Gurupi precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença garante a vaga na decisão.\nO vencedor desta seminifal enfrentará o Araguaína na decisão. A ida da final será no dia 27 e a volta no dia 30 deste mês.\nCampeão e vice garantem vaga na Série D e na Copa do Brasil.\nSegunda partida entre TEC e Gurupi terá arbitragem maranhense; confira\nVeja datas e horários dos jogos do Batalhão na Copa São Paulo de Futebol Júnior