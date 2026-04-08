O futebol do Tocantins terá rodada dupla nesta quarta-feira (8) pela Copa Verde 2026. Representantes do estado na competição regional, Tocantinópolis e Araguaína jogam em casa, às 19h30, em busca de pontos cruciais para a classificação às próximas fases de seus respectivos grupos.\nNo estádio Ribeirão, o Tocantinópolis recebe o Gama-DF pela terceira rodada do Grupo Centro-Oeste B. O Verdão do Norte entra em campo pressionado para conquistar seu primeiro triunfo no torneio, após somar apenas um ponto nas duas rodadas iniciais.\nTocantinópolis vence União por 2 a 1 e conquista sétima taça do Tocantinense\nLibertadores inicia fase de grupos com brasileiros e argentinos na briga por hegemonia\nRibeirão se isola como estádio com mais finais no Tocantinense; veja ranking\nTocantinópolis em busca da primeira vitória