O Tocantinópolis desistiu da Copa São Paulo 2026. A informação foi confirmada pelo clube nesta terça-feira (18). A equipe informou que a data do torneio iria chocar com o Estadual 2026, e não seria possível encarar as duas competições ao mesmo tempo.
Com a saída do Tocantinópolis, atual campeão do Estadual Sub-20, a vaga ficou com o Batalhão, atual vice-campeão do torneio. A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) informou que apenas uma vaga foi cedida pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
O Tocantinópolis informou à Federação que não iria participar da competição quando a Federação Paulista de Futebol fez contato com a daqui informando que haveria apenas uma vaga para o Tocantins. A Federação fez contato, e nós informamos que não iríamos participar devido a essa situação. Respondemos que não participaríamos pela inviabilidade, pela questão de alojamento, de logística para estar com os dois times em funcionamento ao mesmo tempo [base e profissional] — explicou o presidente do Tocantinópolis, Leandro Pereira.