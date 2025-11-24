O Tocantinópolis anunciou três reforços visando a reta final do Tocantinense 2025, que será refeita após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e a temporada 2026. Além dos nomes confirmados, o clube renovou com o técnico Júnior Amorim.\nOs novos reforços são: Heitor Gatti (goleiro), de 24 anos, ex-Rio Preto-SP e Rio Verde-GO; Marcos Wilder (centroavante), de 25 anos, ex-Confiança-SE, Jabaquara-SP e Desportiva Aracaju; e João Mariano (zagueiro), de 26 anos, com passagem por Dourado-MS e Labëria, da Albânia.\nOutros nomes devem ser anunciados pelo clube até a próxima semana. O Verdão se prepara para enfrentar o Gurupi na semifinal do Campeonato Tocantinense 2025. A decisão de refazer a reta final da competição é determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após julgar irregularidades na competição por parte do União, que recebeu punição.