Após o empate com a Tuna Luso, o Tocantinópolis completa um mês sem vitórias nesta terça-feira (5). O último triunfo da equipe ocorreu na final do Campeonato Tocantinense 2026, quando venceu o União por 2 a 1. De lá para cá, o time acumula cinco empates e três derrotas, além da eliminação na Copa Verde.\nA sequência de jogos em um curto intervalo de tempo comprometeu a preparação do elenco, que chegou a registrar 11 desfalques em uma única partida. Sem conseguir superar os adversários, o Verdão do Norte encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série D na última colocação do Grupo A5.\nKimi Antonelli bate Norris e amplia liderança na Fórmula 1; Bortoleto ganha nove posições\nTocantinópolis e Tuna Luso ficam no empate pelo Brasileiro Série D\nAraguaína goleia o Humaitá-AC e chega à 3ª vitória no Brasileiro Série D