O Tocantinópolis estreou na Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (11) e ficou no empate por 2 a 2 com o Águia de Marabá, em partida válida pelo Grupo A5. O confronto foi disputado no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO).
O time paraense saiu na frente com Dedé. Na volta do intervalo, o Verdão reagiu e chegou ao empate com Santa Helena. O Águia voltou a marcar com Alex, mas, já na reta final, Hitalo acertou um belo chute dentro da área para deixar tudo igual e garantir o primeiro ponto da equipe tocantinense na competição.
Agora, o Tocantinópolis muda o foco para a Copa Verde. O próximo compromisso será na quinta-feira (16), às 20h, contra o Atlético-GO, novamente no Ribeirão. A partida é válida pela quarta rodada, e o Verdão ainda busca a primeira vitória no torneio.