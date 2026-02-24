Líder do Campeonato Tocantinense, o Tocantinópolis confirmou, nesta segunda-feira (23), a chegada do atacante Rogério para o restante da temporada. Conhecido como "Neymar do Nordeste", o jogador de 35 anos tem no currículo passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como São Paulo, Botafogo, Bahia e Sport, além de experiência internacional no Pumas, do México.\nO anúncio oficial foi feito pelas redes sociais do clube. Segundo a diretoria do Verdão, o atleta é aguardado na sede da equipe na próxima quinta-feira (26), às 16h, para o início dos trabalhos.\nTocantinópolis confirma liderança e Capital empata com Palmas na reta final do estadual\nRodada tem vitória do União Araguainense e confusão em empate entre Bela Vista e Araguaína\nNos pênaltis, Interporto é eliminado da Copa do Brasil Sub-17 pelo IAPE