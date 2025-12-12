O Tocantinópolis anunciou o meia Emerson, ex-Palmas, para a reta final do Campeonato Tocantinense 2025. A competição será refeita após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO. Na semifinal, o Verdão encara o Gurupi. O Araguaína, garantido na final, aguarda o vencedor do confronto.\nO meia Emerson, de 26 anos, peça importante no acesso e no título do Palmas, vai reforçar o Verdão na reta final e na temporada 2026. Com a camisa do Tricolor, o meia entrou em campo sete vezes e marcou quatro gols.\nAlém do Palmas, o jogador soma passagens por Tuna Luso-PA, São Francisco-PA, Monte Roraima, entre outros.\nO Verdão informou que deve anunciar um total de 23 atletas, que permanecerão para temporada de 2026.\nAnsioso pelo título, Felipe Fraga destaca expectativa para a final da Stock Car em Interlagos