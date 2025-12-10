O Tocantinópolis anunciou mais três reforços nesta semana para a reta final do Campeonato Tocantinense 2025. A competição será refeita após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO. Com isso, o Verdão terá pela frente na semifinal o Gurupi. O Araguaína, garantido na final, aguarda o vencedor do confronto.\nEntre os nomes anunciados está o do meia Alemão, ex-Náutico. O atleta, de 24 anos, soma passagens por Cametá-PA e pelo Al Dhaid, dos Emirados Árabes Unidos. Além de Alemão, chegaram ao clube o zagueiro João Pedro Amancio Balbino, de 24 anos, ex-Portuguesa-RJ; e o atacante Matheus Barboza, de 27 anos, com passagem pelo Atlético de Alagoinhas-BA. Os três já se apresentaram e treinam com o restante do elenco.