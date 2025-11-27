O Tocantinópolis, que contará com 23 jogadores para a reta final do Tocantinense 2025, revelou mais oito nomes. No total, 14 jogadores tiveram os nomes revelados por meio do Instagram oficial. Os atletas serão mantidos para a temporada 2026, quando a equipe encara o Estadual e o Brasileiro Série D. O Verdão ainda pode ser beneficiado com uma vaga na Copa do Brasil.\n+Veja a tabela do Tocantinense 2025\nO elenco se apresenta no dia 1º de dezembro sob o comando do técnico Júnior Amorim, que teve o contrato renovado. Segundo a diretoria, são 14 jogadores de federações diferentes. Alguns atletas ainda estão atuando. Até esta quinta-feira, 14 nomes foram divulgados.\nOs reforços confirmados via rede social até o momento são: Heitor Gatti (goleiro), de 24 anos, ex-Rio Preto-SP, River-PI e Rio Verde-GO; Marcos Wilder (centroavante), de 25 anos, ex-Confiança-SE, Jabaquara-SP e Desportiva Aracaju; João Mariano (zagueiro), de 26 anos, com passagens por Dourado-MS e Labëria, da Albânia; Allan Alencar (atacante), de 22 anos, ex-Cianorte FC e Batalhão-TO; Samuel Barbosa (atacante), de 23 anos, com passagens por Azuriz-PR e Gaúcho de Passo Fundo-RS; Bruno de Moura (lateral-direito), de 33 anos, com passagens por Rio Branco-ES, Comercial-SP, entre outros.