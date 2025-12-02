O Campeonato Tocantinense 2025 será concluído entre o Natal e o Ano Novo pela segunda vez na história. Em 2021, por causa da Covid-19, a competição foi interrompida em abril e só retornou no fim de dezembro. Na atual temporada, uma irregularidade cometida pelo então campeão União-TO anulou o estadual e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou a realização da reta final do Tocantinense 2025.\nSegunda Divisão: Gabriel Viana, do Guaraí, marca e se isola na artilharia\nFelipe Fraga chega à última etapa da Stock Car com chances de título\nRecentemente, após notificação da CBF, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) convocou uma reunião com os times envolvidos na reta final da competição (Gurupi, Tocantinópolis e Araguaína). Após o encontro, entidade e clubes definiram as datas de conclusão entre o Natal e o Ano Novo, pela segunda vez na história.