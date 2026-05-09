A rodada de abertura do Campeonato Tocantinense Sub-20, realizada neste sábado (9), contou com três partidas. Enquanto União de Araguaína e Batalhão garantiram vitórias em suas estreias, União de Palmas e Interporto não saíram do empate sem gols.\nO confronto entre Araguacema e Central Tocantinense precisou ser adiado; o duelo foi remarcado para o dia 20 de maio, data posterior à realização da segunda rodada.\nAraguaína e Tocantinópolis entram em campo em situações opostas na Série D\nJovem atacante de 18 anos pode ganhar oportunidade no Vila Nova em clássico contra o Goiás\nLéo Goiano analisa campanha do Araguaína e prega cautela para o returno da Série D\nO placar da competição foi inaugurado com o empate por 0 a 0 entre União de Palmas e Interporto. No período da tarde, o Batalhão atuou como visitante contra o Araguaia e levou a melhor em um jogo movimentado, vencendo por 4 a 3. Já em Araguaína, o União confirmou o favoritismo ao golear o Bela Vista pelo placar de 3 a 0.