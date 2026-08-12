Natural de Palmas, capital do Tocantins, o volante Vítor Carvalho, de 26 anos, vem se consolidando como um dos principais nomes do futebol tocantinense no cenário internacional. Titular e destaque do SC Braga, de Portugal, o meio-campista atraiu recentemente o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro, como Botafogo e Atlético-MG.\nRevelado pelas categorias de base do Coritiba, Vítor Carvalho fez suas primeiras partidas no elenco profissional da equipe paranaense em 2016. Ao longo de sua trajetória no clube de Curitiba, o volante disputou edições das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além de torneios nas categorias de base.\nVila Nova entra em crise antes de clássico contra Atlético-GO pela Série B\nCorinthians anuncia saída de Memphis Depay\nSegunda Divisão Tocantinense tem cinco técnicos definidos; competição inicia em setembro