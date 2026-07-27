O piloto Felipe Fraga, natural do Tocantins, deu mais um passo importante rumo ao tricampeonato da Stock Car neste domingo (26). Ao conquistar o segundo lugar na corrida principal da sexta etapa, disputada no Autódromo Velocitta, o competidor da equipe Eurofarma ampliou sua vantagem na liderança da classificação geral para 164 pontos de diferença em relação aos perseguidores mais próximos.\nBicampeão da categoria (2016 e 2025), Fraga agora soma 619 pontos na temporada 2026. A consistência do tocantinense o mantém isolado no topo da tabela, enquanto Felipe Massa e Sergio Sette Câmara aparecem empatados na vice-liderança, ambos com 455 pontos.\nNeymar acumula mais cartões em 2026 do que em toda a temporada passada\nCom goleada e tropeços de rivais, Anápolis reduz distância para fora do Z2 da Série C