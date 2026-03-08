A sétima rodada do Campeonato Tocantinense 2026, realizada neste final de semana, definiu os confrontos das semifinais e os dois clubes rebaixados para a Segunda Divisão. Bela Vista, Gurupi, Tocantinópolis e União venceram seus compromissos, moldando o cenário decisivo da competição.\nCom os resultados, as semifinais serão disputadas entre Tocantinópolis x Capital e União x Gurupi. Por terem melhor campanha, Tocantinópolis e União terão a vantagem de decidir o jogo de volta em casa. A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) deve oficializar as datas e horários nos próximos dias, com a previsão de que os jogos ocorram nos dois próximos finais de semana.\nFutebol tocantinense dá adeus à Copa do Brasil após quedas de Tocantinópolis e Capital\nCom novo formato, representantes do Tocantins conhecem premiação na Série D