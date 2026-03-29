Maria Clara Viana celebra ouro no Grand Slam de Goiânia após competir acima da categoria (Divulgação/Grand Slam Goiânia)\nAos 9 anos, a tocantinense Maria Clara Viana já começa a construir uma trajetória de destaque no jiu-jitsu nacional. A jovem atleta conquistou o título do Grand Slam Goiânia International Championship, realizado na capital goiana, ao superar adversárias competindo em uma categoria acima da sua.\nO resultado chama atenção não apenas pela medalha de ouro, mas pelo contexto. Com apenas um ano de prática no esporte, Maria Clara acumula oito títulos, incluindo o Open Internacional de Brasília, além de um terceiro lugar no Campeonato Mundial do ano passado.\nRepresentando a equipe Lelinho Team, a atleta foi a única tocantinense a subir no lugar mais alto do pódio nesta edição do torneio em Goiânia, reforçando o potencial do estado na formação de novos talentos do jiu-jitsu.