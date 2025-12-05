A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou nesta sexta-feira (5) a tabela e o regulamento do Campeonato Tocantinense 2026. A competição está prevista para começar no dia 17 de janeiro com oito times na luta pelo título. As equipes confirmadas são: Tocantinópolis, Palmas, Capital, Guaraí, Bela Vista, Gurupi, União-TO e Araguaína.\nO campeão desta edição garante vaga no Brasileiro Série D e Copa do Brasil. O vice, também, garantirá participação nas duas competições nacionais.\nVeja os possíveis confrontos do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo\nEx-técnico do Guarani-SP vai comandar o Gurupi na reta final do Tocantinense 2025\nForma de disputa\nNa 1ª fase oito equipes se enfrentam entre si apenas em jogos de ida. Se classificam à 2ª fase (semifinais) os quatro times com maior número de pontos. Nas semifinais, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Na grande decisão, os times duelam em dois jogos pelo título. As duas piores equipes da 1ª fase serão rebaixadas à Segunda Divisão.